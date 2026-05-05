Garlasco Andrea Sempio non risponderà ai pm quadro probatorio non completo l' annuncio dei legali Taccia e Cataliotti

Andrea Sempio, coinvolto nel caso di omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato in procura mercoledì 6 maggio per un interrogatorio. Tuttavia, i suoi avvocati hanno dichiarato che l’indagato non fornirà dichiarazioni ai pubblici ministeri, sostenendo che il quadro probatorio a suo carico non sia ancora completo. La decisione di Sempio di non rispondere è stata comunicata dai suoi legali.

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato nella giornata di mercoledì 6 maggio in procura per essere interrogato, come anticipato dal Giornale d'Italia "si avvarrà della facoltà di non rispondere". L'annuncio è stato dato con una nota dei suoi difensori, gli avvocati Angela.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, "Andrea Sempio non risponderà ai pm, quadro probatorio non completo", l'annuncio dei legali Taccia e Cataliotti Notizie correlate Andrea Sempio non risponderà al pm. I legali: “Quadro probatorio non completo”Garlasco (Pavia), 5 maggio – Dopo diversi giorni di riflessione Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del... Andrea Sempio, convocato domani in Procura a Pavia, ha deciso: non risponderà al pm. I legali: “Quadro probatorio non completo”Garlasco (Pavia), 5 maggio – Dopo diversi giorni di riflessione Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Delitto di Garlasco: rispondere o no, tutti i dubbi di Andrea Sempio; Dentro la Notizia: Garlasco, Andrea Sempio: Non ho ucciso Chiara Poggi Video; Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale; Garlasco - Non riesco a capacitarmi del movente sessuale, Andrea Sempio su Chiara Poggi: Non la frequentavo. La difesa: Basiti dall'aggravante della crudeltà. Delitto di Garlasco, l'avvocato di Sempio: 'Domani Andrea non risponderà ai pm'. Le cugine di Chiara Poggi saranno ascoltate oggiC'è attesa a Milano, per la convocazione per stamani in qualità di testimoni delle cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa, che saranno sentite dagli inquirenti come persone informate sui fatti ... ansa.it Garlasco, domani Sempio non risponderà ai pm. L’avvocato Cataliotti: Prima una consulenza personologicaL'avvocato di Andrea Sempio anticipa: Ci avvarremo della facoltà di non rispondere. Uno psicoterapeuta redigerà una consulenza personologica sul 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ... affaritaliani.it Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, "si avvarrà della facoltà di non rispondere". Lo annunciano, con una nota, i difensori, gli avvocati Angela Taccia e Li - facebook.com facebook Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi che saranno interrogate x.com