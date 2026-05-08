Garlasco i carabinieri assolvono Stasi elencando le contraddizioni della condanna | la reazione dei Poggi

I Carabinieri hanno presentato una relazione in cui vengono evidenziate contraddizioni nella condanna di Stasi, sostenendo che questa sarebbe stata influenzata da una percezione mediatica. La famiglia coinvolta ha espresso soddisfazione per questa analisi, sottolineando la necessità di un riesame del caso. La vicenda, che riguarda un procedimento giudiziario, ha suscitato reazioni di varia natura tra le persone interessate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

I Carabinieri “assolvono” Alberto Stasi. Per il Nucleo Investigativo di Milano, infatti, la condanna dell’ex fidanzato di Chiara Poggi fu il risultato di una suggestione creata in fase processuale e cavalcata dai media in diciotto lunghi anni. Nelle carte si legge dell’elemento della bicicletta, considerato una dinamica illogica per quello che era stato descritto come un assassino freddo e calcolatore. La famiglia Poggi, pur volendo evitare di attaccare le istituzioni, dichiara di aver subito continue aggressioni. La "suggestione" sulla colpevolezza di Stasi L'elemento della bicicletta e dei pedali La reazione dell'avvocato Tizzoni...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, i carabinieri "assolvono" Stasi elencando le contraddizioni della condanna: la reazione dei Poggi Notizie correlate Garlasco, Giada Bocellari svela la reazione di Stasi all'audio di Sempio su Chiara Poggi: "Si è commosso"Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, ha svelato la reazione del suo assistito alle recenti indiscrezioni su un audio di Andrea Sempio su Chiara... Garlasco, Sempio colpevole? Le parole dei Poggi su Stasi: “Cosa pensiamo adesso”La nuova svolta nell’inchiesta sul delitto di Garlasco riaccende lo scontro tra accusa e difesa, ma soprattutto non modifica la posizione della... Panoramica sull’argomento Si parla di: Garlasco, il piano di De Rensis e Bocellari per Stasi dopo il movente contestato a Sempio: Tirarlo fuori. Garlasco, i carabinieri assolvono Stasi elencando le contraddizioni della condanna: la reazione dei PoggiI Carabinieri assolvono Stasi: la condanna nata da una suggestione dei media. La famiglia Poggi denuncia: Subiamo continue aggressioni ... virgilio.it Garlasco, chiuse le indagini: su Sempio elementi fortemente indiziariPer i carabinieri il movente dell'omicidio di Chiara Poggi sarebbe legato alla visione del video intimo di lei con Stasi. Per la difesa i soliloqui non sono confessioni. Nota dei legali della famiglia ... rainews.it