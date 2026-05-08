Garlasco i carabinieri contro la condanna di Stasi | Aspetti paradossali sulla bici non sequestrata perché Marchetto mentì

Da ilgiornaleditalia.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle motivazioni della sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna, si evidenzia che il ragazzo coinvolto non ha menzionato la bicicletta vista da due testimoni perché ne conosceva l'importanza. I carabinieri hanno contestato questa scelta, sottolineando anche che la bicicletta non è stata sequestrata perché si ritiene che il testimone principale abbia fornito informazioni mendaci.

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Nelle motivazioni della Cassazione che confermò la condanna per Stasi tra le altre prove viene citato il fatto che il ragazzo non menzionò la bicicletta vista da due testi perché "ne conosceva l'importanza". Bicicletta che però venne sequestrata solamente nel 2014, sette anni dopo l'omicidio, poiché.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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