Garlasco i carabinieri contro la condanna Stasi | Elementi incomprensibili e paradossali sulla bici nera Ma fu il maresciallo Marchetto a mentire

I carabinieri di Garlasco hanno espresso dubbi sulla condanna di Stasi, evidenziando elementi considerati incomprensibili e paradossali riguardo alla bici nera trovata sul luogo del delitto. In una nota, gli investigatori hanno criticato le indagini precedenti, i processi e i giudici coinvolti. Inoltre, hanno accusato alcuni giornalisti di aver alimentato la copertura mediatica del caso, ritenendo che alcuni dettagli siano stati distorti. La fase attuale dell’indagine rimane ancora in corso.

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Gli investigatori di una indagine ancora in fase preliminare che criticano le indagini del passato, i processi, i giudici e accusano i giornalisti di aver cavalcato il caso mediaticamente. Ha dell’insolito uno dei passaggi contenuti nell’informativa dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano depositata nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, quella che vede indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. “Appare francamente difficile percorrere con logica il filo di una suggestione creata in fase processuale e cavalcata mediaticamente in 18 anni. Tutti gli elementi, o presunti tali, di questa vicenda sono contradditori ”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, i carabinieri contro la condanna Stasi: “Elementi incomprensibili e paradossali sulla bici nera”. Ma fu il maresciallo Marchetto a mentire Notizie correlate Garlasco, i carabinieri contro la condanna Stasi: “Elementi incomprensibili e paradossali”. Ma fu il maresciallo Marchetto a inquinare le indaginiGli investigatori di una indagine ancora in fase preliminare che criticano le indagini del passato, i processi, i giudici e accusano i giornalisti di... Garlasco, i dubbi sulle Cappa, gli orari e le bici: parla l'ex maresciallo MarchettoA quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi, l'ex maresciallo Francesco Marchetto, allora comandante della Stazione dei carabinieri di Garlasco,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tutte le fasi del delitto di Garlasco, la nuova ricostruzione: i colpi a mani nude, le martellate e Sempio a casa della nonna dopo l'omicidio; Garlasco, pm contesterebbero a Marco Poggi modifiche sostanziali delle testimonianze e atteggiamento ostile; Caso Garlasco, i carabinieri: 'Marco Poggi ostile e in costante difesa di Sempio'. Il legale di Stasi: 'Alberto ha una speranza crescente'; L’opposizione dei Poggi all’ipotesi Sempio, Marco sfidò i carabinieri: Volete influenzarmi. Garlasco, i carabinieri sul delitto: Colpevolezza di Alberto Stasi basata su suggestioni e cavalcata mediaticamente per 18 anniNegli atti della Procura di Pavia anche la nota del Nucleo Investigativo che smonta la condanna del fidanzato di Chiara Poggi: Tutti gli elementi, o presunti tali, di questa vicenda sono contradditto ... ilgiorno.it Delitto di Garlasco, dalla scena del crimine agli appunti e alle intercettazioni: tutte le accuse contro SempioNell'informativa dei carabinieri tutte le accuse contro Andrea Sempio per il delitto di Garlasco tra appunti, intercettazioni e racconti. lanotiziagiornale.it Garlasco, «i legali di Sempio ottennero illecitamente l’esposto di Stasi» x.com Garlasco, la nuova intercettazione di Sempio sorprende tutti: "Il sangue c'era quando sono andato via" Link nei commenti - facebook.com facebook