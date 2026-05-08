Il legale di Alberto Stasi ha affermato che il suo cliente ha sempre più fiducia in una possibile speranza di esito positivo. La dichiarazione arriva nel momento in cui la procura di Pavia ha concluso le indagini, sostenendo che l’indagine stessa continuerà a destare preoccupazioni per alcune persone coinvolte. La chiusura delle indagini rappresenta una tappa importante nel procedimento giudiziario, mentre le dichiarazioni del difensore si concentrano sulla percezione di Stasi riguardo alle prospettive future.

Le parole del legale di Stasi arrivano mentre la procura di Pavia, chiudendo le indagini, sostiene che “Sempio uccise Chiara con odio”, Inoltre è emerso un nuovo soliloquio di Sempio, intercettato nella sua auto: "Quando sono andato io il sangue c'era, lui lo ha evitato" Antonio De Rensis, le.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, De Rensis: "Alberto Stasi ha una speranza sempre più crescente, questa indagine fa e farà tanta paura a qualcuno"

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