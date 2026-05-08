Il legale di Stasi ha commentato l’attuale indagine, affermando che questa potrebbe causare timori a determinati soggetti. Ha inoltre dichiarato che si sta passando a un’operazione di verifica concreta, chiamata “realtà”. Secondo quanto riferito, ci sarebbe uno sforzo per distinguere tra fatti verificabili e ipotesi non supportate da elementi concreti. La discussione riguarda il modo in cui vengono interpretate le indagini in corso.

«Questa indagine fa e farà tanta paura a qualcuno. Si cerca di sfuggire la realtà immaginando situazioni che non hanno niente a che vedere con la realtà. Chissà che questa indagine non ci faccia scoprire che qualche censore verrà poi censurato» ha detto l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, al programma 'IgnotoX' su La7. "Che ci sia stata un’operazione spazzatura, questo è sicuro. Però quando fai l’operazione spazzatura, devi calcolare bene il vento, perché se sbagli il vento la spazzatura ti torna in faccia», ha detto l’avvocato. «Questa nuova indagine è stata svolta da dei galantuomini, che non hanno mai avuto contatti con alcuno.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Garlasco, il legale di Stasi: "Questa indagine fa e farà tanta paura a qualcuno. Adesso un'operazione realtà"

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