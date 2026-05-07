Garlasco indagini chiuse | Sempio ha ucciso Chiara Poggi con odio e crudeltà

Le indagini sul caso di Garlasco si sono concluse con l’accertamento che l’omicidio di Chiara Poggi è stato commesso da Andrea Sempio. I pubblici ministeri di Pavia hanno concluso che l’uomo ha ucciso la vittima con motivazioni abiette e con crudeltà, evidenziando questi elementi come aggravanti nel procedimento penale. La decisione arriva dopo un percorso investigativo che ha portato alla chiusura delle indagini e all’atto formale di accusa.

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Indagini chiuse. Per i pm di Pavia, Chiara Poggi è stata uccisa da Andrea Sempio con le aggravanti dei motivi abbietti e della crudeltà. Lo annuncia ufficialmente la procura. E ora tocca alla difesa, che ha ricevuto tutte le carte della nuova indagine e si prepara a smontare il quadro accusatorio dei pm. Prima di tutto le intercettazioni di Sempio dello scorso aprile nella sua auto: l'indagato, parlando da solo, avrebbe ammesso di essere stato respinto da Chiara in una telefonata qualche giorno prima del delitto.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, indagini chiuse: "Sempio ha ucciso Chiara Poggi con odio e crudeltà" Garlasco, indagini al termine: chi ha ucciso Chiara Poggi - Ore 14 Sera 02/04/2026 Notizie correlate Garlasco, chiuse le indagini su Sempio: “Ha ucciso lui Chiara Poggi”La Procura di Pavia chiude le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenuto il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi. Chiuse le indagini sul delitto di Garlasco, la procura: "Sempio uccise Chiara con odio" | Inquirenti: "Marco Poggi ostile"La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Garlasco, Procura Pavia, Chiara uccisa in modo efferato. Sempio: Non frequentavo Chiara; Caso Garlasco, Sempio non risponde ai pm ma spunta l'intercettazione che cambia tutto; Garlasco, Andrea Sempio avrebbe chiamato Chiara Poggi prima del delitto: il dettaglio sul video con Stasi; Garlasco, l'audio choc di Sempio in auto: Cercai Chiara, lei mi riattaccò il telefono. Spunta l'ombra del rifiuto. Garlasco, la procura chiude le indagini: 'Chiara Poggi uccisa da Sempio con odio e crudeltà'Dopo un anno abbondante di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la procura di Pavia ha tirato le somme e ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi che ... ansa.it Garlasco, la Procura chiude le indagini: 'Chiara Poggi uccisa da Sempio'Notificato l'atto di conclusione dell'inchiesta al 38enne. La difesa lavora sull'audio: 'Commentava un podcast' (ANSA) ... ansa.it È stata da poco notificata ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini per il delitto di Garlasco. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. La difesa ha ricevuto dunque l'avviso di conclusione delle ind - facebook.com facebook #Garlasco La Procura di Pavia dopo aver chiuso l’inchiesta di Andrea #Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, invierà a Milano la richiesta di revisione del processo di Alberto #Stasi, condannato a 16 anni. x.com