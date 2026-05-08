Garlasco bomba del legale di Sempio | Audio sul sangue? Ecco perché diceva così
Un nuovo sviluppo nell’indagine sul delitto di Chiara Poggi riguarda un audio, che ha portato a un'ulteriore inchiesta. Il legale di una persona coinvolta ha dichiarato che il contenuto audio riguarda il sangue e ha spiegato il motivo per cui questa persona avrebbe pronunciato determinate parole. L’audio, che ha suscitato discussioni tra le parti, resta al centro delle indagini in corso.
L’audio finito al centro della nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi continua ad alimentare il confronto tra accusa e difesa. A intervenire pubblicamente è stato l’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, durante la trasmissione La vita in diretta condotta da Alberto Matano. Cataliotti ha spiegato che alcuni collaboratori della difesa si trovano a Pavia per effettuare la copia e l’estrazione dei file audio contenenti le intercettazioni finite agli atti dell’indagine. “Dispongo già del testo di questa captazione”, ha dichiarato il legale, facendo riferimento a una delle registrazioni che, secondo gli investigatori, potrebbe rappresentare un nuovo elemento probatorio contro Sempio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Garlasco, dopo Stasi e Sempio a quando gli altri
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