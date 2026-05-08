Garlasco bomba del legale di Sempio | Audio sul sangue? Ecco perché diceva così

Un nuovo sviluppo nell’indagine sul delitto di Chiara Poggi riguarda un audio, che ha portato a un'ulteriore inchiesta. Il legale di una persona coinvolta ha dichiarato che il contenuto audio riguarda il sangue e ha spiegato il motivo per cui questa persona avrebbe pronunciato determinate parole. L’audio, che ha suscitato discussioni tra le parti, resta al centro delle indagini in corso.

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