Alberto Stasi non rilascia commenti ai giornalisti dopo la notizia delle accuse della Procura di Pavia contro Andrea Sempio nel caso di Garlasco. Nessuna dichiarazione, quindi, in merito alla tesi degli inquirenti, che sostengono che Sempio avrebbe agito da solo nell’omicidio di Chiara Poggi, ipotizzando un movente legato a un approccio sessuale rifiutato. Garlasco, Alberto Stasi non parla Nessuna dichiarazione da Alberto Stasi all’uscita dal carcere (in permesso per lavorare) dopo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. “Non ho dichiarazioni da fare, è inutile che venite qui a seguirmi” ha detto l’ex bocconiano ai cronisti che lo attendevano mentre si recava al lavoro.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Alberto Stasi evita i giornalisti dopo le ultime notizie su Andrea Sempio: "Perdete il vostro tempo"

Garlasco, la consulenza del perito cambia ora e modalità della morte di Chiara Poggi.

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