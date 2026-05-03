Nuovi dettagli emergono nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, con particolare attenzione ai messaggi di Andrea Sempio, 38 anni, attualmente sotto indagine per il delitto avvenuto a Garlasco. Sono stati resi noti elementi che collegano Sempio a questa vicenda, in particolare riferimenti a comportamenti definiti come ossessivi. La procura continua a esaminare le prove per fare chiarezza sui ruoli e le responsabilità.

L’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi registra nuovi elementi legati alla figura di Andrea Sempio, 38 anni, attualmente indagato per il delitto avvenuto a Garlasco. Al centro dell’attenzione sono finiti numerosi messaggi pubblicati su un forum online dedicato alle tecniche di seduzione, dove l’uomo interveniva con lo pseudonimo Andreas. Omicidio Chiara Poggi e Andrea Sempio: i messaggi sul forum online. L’associazione tra il nickname e l’indagato è stata confermata, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, da Angela Taccia, amica e avvocata di lunga data, che ha riferito come quel profilo fosse riconducibile al suo assistito nel periodo compreso tra il 2009 e il 2016.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Andrea Sempio e quei messaggi, adesso viene fuori tutto: “Era ossessionato”

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