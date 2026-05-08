A Podebrady, in Repubblica Ceca, si svolge una tappa del circuito internazionale di marcia, con la partecipazione di atleti di rilievo. Tra loro, Antonella Palmisano apre la stagione, mentre Francesco Fortunato gareggia come campione del mondo. La giornata di venerdì 8 maggio vede protagonisti atleti di alto livello in un evento che attira l’attenzione degli appassionati di questa disciplina.

Grande giornata di marcia a Podebrady (Cechia), storico tempio del tacco e punta che venerdì 8 maggio ospita una tappa del circuito internazionale dedicato alla specialità. Si gareggerà nella mezza maratona, la nuova distanza entrata in vigore lo scorso 1° gennaio e che sarà l’unica presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Grande attesa per la prima uscita stagionale su strada per Antonella Palmisano, che incomincerà ufficialmente il cammino verso gli Europei di Birmingham, dove si presenterà da detentrice del titolo continentale della ormai defunta 20 km. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 ha disputato una gara in questa annata agonistica (11:56.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Antonella Palmisano apre la stagione, Francesco Fortunato in gara da ‘campione del mondo’: mezza maratona di lusso a Podebrady

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