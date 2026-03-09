Gangi dedica tre nuove strade ai suoi illustri cittadini | omaggio alla prima donna in consiglio comunale

Il Comune di Gangi ha inaugurato tre nuove strade dedicate a figure storiche della comunità. La cerimonia si è svolta ieri, con la posa delle targhe che ricordano Rosaria Scavuzzo, prima donna consigliera comunale nel 1948, e Ruggiero Landino, maestro della cultura locale. Le strade sono state intitolate ufficialmente in un evento pubblico che ha coinvolto diverse autorità e cittadini.

Con l'intitolazione di una via a Rosaria Scavuzzo, proprio l'otto marzo - giorno della festa della donna - il comune madonita rende omaggio a una pioniera della partecipazione femminile alla vita pubblica Con l'intitolazione di una strada a Rosaria Scavuzzo, proprio l'otto marzo - giorno della festa della donna - Gangi rende omaggio a una pioniera della partecipazione femminile alla vita pubblica. Nata nel 1908, laureata in Lettere, insegnante e articolista, fu eletta nel 1948 diventando la prima donna a sedere nel Consiglio comunale di Gangi, in un contesto sociale ancora profondamente patriarcale. La sua candidatura rappresentò una svolta culturale e politica, aprendo la strada alle generazioni di donne che, negli anni successivi, avrebbero preso parte alla vita istituzionale.