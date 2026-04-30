Galliate caos Zona 30 | l’opposizione impone il confronto aperto

A Galliate, la minoranza Comunale Unita ha richiesto un Consiglio Comunale aperto per discutere della situazione nella Zona 30. La richiesta deriva dalla presenza di tensioni e disagi legati alle recenti decisioni sulla limitazione della velocità nel quartiere. La questione ha generato una forte attenzione tra i residenti e gli amministratori locali, portando alla richiesta di un confronto pubblico per approfondire le modalità di gestione e le eventuali soluzioni.

? Cosa sapere La minoranza Comunale Unita chiede un Consiglio Comunale aperto a Galliate sulla Zona 30.. Il dibattito mira a integrare le segnalazioni dei residenti sulla nuova gestione del traffico.. La minoranza Comunale Unita ha richiesto ufficialmente la convocazione di un Consiglio Comunale aperto ai cittadini a Galliate per discutere il progetto della Zona 30, dopo mesi di incertezze sulla gestione del traffico nel centro cittadino. Il nuovo regime di circolazione, operativo da diversi mesi nelle strade principali del nucleo urbano, non sembra aver ancora raggiunto una fase di stabilità definitiva. Nonostante l’amministrazione abbia dovuto intervenire con una serie di correzioni tecniche e aggiustamenti pratici in risposta alle prime segnalazioni della popolazione, le tensioni politiche sono tornate a farsi sentire con forza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Galliate, caos Zona 30: l’opposizione impone il confronto aperto Notizie correlate Bologna impone il limite a 30: scoppia il caos tra sicurezza e multeLunedì 20 aprile, la mobilità urbana di Bologna ha subito una trasformazione radicale con il ritorno dei limiti di velocità a 30 chilometri orari su... Leggi anche: Conclusi i lavori in Zona Monti, il quartiere residenziale da ora diventa zona 30