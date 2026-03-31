A Montesilvano il Pd riparte dall' ex sindaco Gallerati i Giovani democratici | Importante ora a lavoro per la Nuova Pescara

A Montesilvano, il Partito Democratico ha rieletto come segretario cittadino l'ex sindaco, eletto durante l’assemblea locale. I Giovani Democratici hanno commentato che si tratta di un passo importante, sottolineando l’impegno a lavorare per la realizzazione della Nuova Pescara. La ristrutturazione del partito si concentra ora sulla figura di Gallerati e sulle prossime attività politiche nella città adriatica.

Si ristruttura il Pd a Montesilvano e lo fa puntando sull'ex sindaco Renzo Gallerati, eletto segretario cittadino nel corso dell’assemblea tenutasi nella città adriatica. Soddisfazione la esprimono i Giovani democratici per i quali avere ora una struttura partitica nella città “segna la ripartenza del partito in una realtà fondamentale come la terza città d’Abruzzo. Tornare ad avere un partito attivo e radicato a Montesilvano è un elemento decisivo anche in vista della costruzione di Nuova Pescara, afferma il segretario Gd Nuova Pescara Emanuele Castigliego che annuncia l’intenzione di promuovere gli Stati generali sul progetto di fusione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - A Montesilvano il Pd riparte dall'ex sindaco Gallerati, i Giovani democratici: "Importante, ora a lavoro per la Nuova Pescara" Articoli correlati Leggi anche: Il vicesegretario nazionale dei Giovani democratici a Pescara per sostenere Costantini sindaco Pescara, elezioni: Giovani Democratici in campo per Costantini tra querela e sfida al sindaco Masci.Pescara in Movimento: I Giovani Democratici Scendono in Campo per Costantini tra Polemiche e Pioggia La campagna elettorale per il comune di Pescara... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Nella sala consiliare il congresso cittadino del Pd per la nuova segreteria del circolo; Nella sala consiliare il congresso cittadino del Pd per la nuova segreteria del circolo; Il ritorno di Gallerati: l’ex sindaco è il nuovo segretario del PD di Montesilvano; Montesilvano, PD elegge segreteria del circolo. D’Alfonso sulla Nuova Pescara: Costantini resta un valore, serve il suo impegno in questa nuova faseIl deputato interviene nel dibattito che si è generato dopo le elezioni e sul futuro del progetto di fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore ... ilpescara.it Nuova Pescara, Di Marzio: “Referendum illogico, prima del voto arriverà commissariamento” L'attacco di Marco Di Marzio, presidente del Comitato Sì alla Nuova Pescara per Spoltore: "Tornare a votare per confermare o smentire un esito già acquisito rappres - facebook.com facebook