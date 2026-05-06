Modificato il testo del referendum sulla Nuova Pescara a Montesilvano Natale Pd | I soldi pubblici vanno spesi diversamente

Una consigliera comunale del Partito Democratico ha espresso nuovamente critiche nei confronti del referendum sulla fusione tra i comuni di Montesilvano e Pescara, sostenendo che i fondi pubblici dovrebbero essere impiegati in modo diverso. La posizione si aggiunge alle altre opposizioni emerse nel dibattito sulla consultazione popolare promossa dal centrodestra locale, che ha subito modificato il testo originale del referendum.

Ancora critiche e contrarietà da parte della consigliera comunale del Pd Manuela Natale al referendum popolare voluto dal centrodestra di Montesilvano sulla fusione per la Nuova Pescara. Il referendum, lo ricordiamo, non ha validità formale e giuridica in quanto la fusione è stata sancita dalla.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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