Gaeta il nuovo Lungomare Caboto prende forma | al via un nuovo cantiere

A Gaeta è iniziato un nuovo cantiere per il restyling del Lungomare Caboto, uno dei tratti più rappresentativi della città. La lavorazione, avviata di recente, coinvolge diverse aree del lungomare e mira a migliorare gli spazi pubblici e l’aspetto complessivo della zona. L’intervento fa parte di un progetto di valorizzazione e riqualificazione del lungomare, che prosegue senza interruzioni.

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Gaeta,7 giugno 2026 – Continua senza sosta l’opera di restyling e valorizzazione del lungomare Caboto, uno dei tratti identitari più significativi della città di Gaeta. In questi giorni si è ufficialmente concluso il terzo stralcio dell’intervento, che ha interessato l’area compresa tra la Peschiera e l’altezza del chiosco bar, portando a compimento una riqualificazione che coniuga pregio estetico, sicurezza e fruibilità urbana. L’opera, finanziata dalla Regione Lazio per un importo di 630.000 euro ed eseguita dalla ditta Edilizia D’Urso s.a.s., si inserisce nel più ampio progetto dell’Amministrazione Comunale volto a trasformare l’intero tratto tra lo snodo di Corso Cavour e la Peschiera in un salotto affacciato sul mare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Il nuovo Mercato delle Erbe prende forma: piano terra di nuovo operativo, lavori al primo livelloANCONA – Giro di boa per i lavori al Mercato delle Erbe, un altro importante passo avanti per il recupero della storica struttura con il ritorno... “Sport Illumina”, dalla riqualificazione del campetto al nuovo playground: il progetto prende formaANCONA - È prossimo l’inizio dei lavori per il progetto “Sport Illumina”, intervento attuato a livello ministeriale da Sport e Salute, che ne... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Latina: Collo d’oca, aggiudicati i lavori per il completamento di viale Le Corbusier; Maxi sequestro da 30 MILIONI alla società che rifornisce i supermercati CONAD: 29 INDAGATI; Lungomare Caboto, a Gaeta continua il restyling. Gaeta, il nuovo Lungomare Caboto prende sempre più forma: concluso il terzo stralcio, al via un nuovo cantiere per la valorizzazione del fronte mare x.com Gaeta, il nuovo Lungomare Caboto prende forma Concluso il terzo stralcio dei lavori sul Lungomare Caboto, a Gaeta è pronto a partire un nuovo cantiere per la valorizzazione del fronte mare L’obiettivo è rendere l’area sempre più moderna, sicura e vi - facebook.com facebook