Gaeta il nuovo Lungomare Caboto prende forma | al via un nuovo cantiere

Da cdn.ilfaroonline.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gaeta è iniziato un nuovo cantiere per il restyling del Lungomare Caboto, uno dei tratti più rappresentativi della città. La lavorazione, avviata di recente, coinvolge diverse aree del lungomare e mira a migliorare gli spazi pubblici e l’aspetto complessivo della zona. L’intervento fa parte di un progetto di valorizzazione e riqualificazione del lungomare, che prosegue senza interruzioni.

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Gaeta,7 giugno 2026 – Continua senza sosta l’opera di restyling e valorizzazione del lungomare Caboto, uno dei tratti identitari più significativi della città di Gaeta. In questi giorni si è ufficialmente concluso il terzo stralcio dell’intervento, che ha interessato l’area compresa tra la Peschiera e l’altezza del chiosco bar, portando a compimento una riqualificazione che coniuga pregio estetico, sicurezza e fruibilità urbana. L’opera, finanziata dalla Regione Lazio per un importo di 630.000 euro ed eseguita dalla ditta Edilizia D’Urso s.a.s., si inserisce nel più ampio progetto dell’Amministrazione Comunale volto a trasformare l’intero tratto tra lo snodo di Corso Cavour e la Peschiera in un salotto affacciato sul mare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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