Tierra! annullato l’appuntamento con Gabriella Greison a Terno d’Isola

L’appuntamento con Gabriella Greison a Terno d’Isola è stato cancellato il 13 marzo a causa di imprevisti che riguardano l’autrice. La rassegna Tierra! aveva pianificato l’evento come parte di un ciclo dedicato a riflettere su temi umani e sociali. La decisione di annullare l’incontro è arrivata all’ultimo minuto, lasciando senza risposta molti partecipanti che avevano già acquistato i biglietti. La serata non si terrà più, e gli organizzatori stanno valutando nuove date.

L'organizzazione della rassegna Tierra! nuove rotte per un mondo più umano comunica con rammarico che l'appuntamento previsto per il 13 marzo a Terno d'Isola con Gabriella Greison è stato annullato per motivi non imputabili all'organizzazione. I promotori della rassegna si scusano, ringraziano il pubblico per la comprensione e si riservano la possibilità di sostituirlo con altro incontro che verrà comunicato nei prossimi giorni.