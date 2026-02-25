L’insospettabile importanza del vuoto dalla fisica classica alla fisica quantistica al liceo di Lugo

Martedì 24 ha avuto luogo nell’Aula Magna del Liceo Statale G. Ricci Curbastro di Lugo, l’attesa Lectio magistralis del prof. Fabrizio Fabbri “L’insospettabile importanza del Vuoto – Dalla Fisica Classica alla Fisica Quantistica”, organizzato dal Liceo in collaborazione con l’Università per gli Adulti di Lugo "Francesco Dalla Valle". Nella giornata odierna, martedì 24 febbraio, ha avuto luogo nell’Aula Magna del Liceo Statale G. Ricci Curbastro di Lugo, l’attesa Lectio magistralis del prof. Fabrizio Fabbri “L’insospettabile importanza del Vuoto – Dalla Fisica Classica alla Fisica Quantistica”, organizzato dal Liceo in collaborazione con l’Università per gli Adulti di Lugo "Francesco Dalla Valle". Fabrizio Fabbri, lughese, ex studente del Liceo di Lugo, già docente della Facoltà di Scienze dell’Università di Bologna, Primo Ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, coordinatore del gruppo di ricercatori e tecnici di Bologna che partecipa all’esperimento CMS a LHC del CERN di Ginevra, co-autore di oltre 1600 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali specializzate, svolge prevalentemente attività di ricerca nel campo della fisica delle particelle elementari con acceleratori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

