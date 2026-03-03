Alla Camera dei Deputati si tiene il Premio “Libere di Scegliere”, un convegno istituzionale dedicato all’empowerment femminile. L’evento si concentra sulla libertà delle donne, sul coraggio e sul diritto di decidere, coinvolgendo relatori e partecipanti provenienti da diversi ambiti. La giornata mira a promuovere il dibattito su temi legati all’autonomia femminile e ai diritti delle donne.

ROMA – Alla Camera dei Deputati prende vita il Premio “Libere di Scegliere”, convegno istituzionale dedicato all’empowerment femminile che mette al centro la libertà delle donne, il coraggio e il diritto di decidere. Nella Sala del Refettorio di Palazzo Montecitorio (via del Seminario 76, Roma), con inizio alle ore 16.00, alla vigilia dell’8 marzo, figure di spicco delle istituzioni, della magistratura, del mondo accademico, dell’informazione, dell’impresa e dello spettacolo si incontreranno per celebrare chi ha rotto barriere, sfidato stereotipi e dimostrato che la scelta è potere. Ideato e organizzato dalla giornalista Jessica Fegatilli e dall’avvocata cassazionista Eufemia Ferrara, il convegno sarà condotto da Jessica Fegatilli. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Roma: alla Camera dei Deputati il Premio “Libere di Scegliere”

Giovane sampietrana riceve il premio America giovani alla Camera dei DeputatiMaristella Epifani, 28 anni, ha ricevuto una borsa di studio a copertura totale per il master esclusivo della Fondazione in “Leadership per le...

Premio della Camera dei deputati: incentivi per i giovani ricercatoriC’è tempo fino al 31 marzo prossimo per partecipare alla prima edizione del ‘Premio della Camera dei deputati’, bandito con l’Accademia dei Lincei...

Una selezione di notizie su Libere di Scegliere

Temi più discussi: La posta in gioco del referendum sulla giustizia 2026: tre questioni che è bene conoscere; Milleproroghe, via libera della Camera con 154 sì. Stop agli aumenti delle multe stradali; Milleproroghe. Via libera dalla Camera. Ora il passaggio finale al Senato. Dallo scudo penale ai medici al lavoro fino a 72 anni fino alla ricetta dematerializzata. Ecco le misure per la sanità; Via libera della Camera al decreto Milleproroghe con 154 sì.

Premio Libere di scegliereAlla Camera dei Deputati prende vita il Premio Libere di Scegliere, convegno istituzionale dedicato all’empowerment femminile che mette al centro la libertà ... napolivillage.com

Natalità: Roma, domani incontro alla Camera dei deputati su genitorialità, condivisione della cura e conciliazione in ItaliaScegliere di essere genitori oggi. Il punto su natalità, condivisione della cura e conciliazione in Italia è il tema di un incontro in programma il 25 settembre a Roma, nella Sala del Refettorio ... agensir.it

8 MARZO - LIBERE DI ESSERE LIBERE DI SCEGLIERE GIORNATA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DELLE DONNE In occasione della giornata riconosciuta a livello internazionale dall' ONU, il Comune di Osnago, in collaborazione con le associazioni Pro - facebook.com facebook