FVG piano da 493 milioni per le famiglie | bonus neonati e case

Il Friuli Venezia Giulia ha approvato un piano da 493 milioni di euro destinato alle famiglie, con misure come un bonus neonati e un fondo per l'acquisto di case. Il sussidio mensile sarà erogato per i primi dodici mesi di vita di un bambino e ci sono criteri specifici per l'accesso al fondo a fondo perduto dedicato all'acquisto di immobili. Le modalità di richiesta e i requisiti sono stati definiti dall'amministrazione regionale.

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? Punti chiave Come funzionerà il sussidio mensile per i primi dodici mesi di vita?. Chi può accedere al fondo a fondo perduto per la casa?. Quali criteri useranno i comuni per ripartire i fondi tra le province?. Perché la Regione ha scelto di intervenire proprio sul mercato immobiliare?.? In Breve Piano triennale per il periodo 2026-2028 presentato da Fedriga e Rosolen.. Sussidio mensile per i primi 12 mesi di vita con 57 milioni stanziati.. Contributo a fondo perduto da 82 milioni per madri sotto i 30 anni.. Misure integrate con fondi regionali per welfare e servizi sociali locali.. La Regione Friuli Venezia Giulia stanzia 493 milioni di euro per il sostegno alle famiglie nel triennio che va dal 2026 al 2028.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FVG, piano da 493 milioni per le famiglie: bonus neonati e case Notizie correlate FVG, piano da 340 milioni: nuovi fondi per case ed energia? Cosa scoprirai Come accederanno i nuovi fondi alle famiglie in lista d'attesa? Quali criteri userà la Regione per scegliere i condomini da... Sanità, il Fvg punta sugli infermieri con assegni da oltre 3mila euro e un piano triennale da 3 milioniUn investimento strutturale per rispondere a quella che è diventata una delle emergenze più pressanti del sistema sanitario: la carenza di personale... Tutti gli aggiornamenti Dalla Regione Fvg 493 milioni per le politiche per la famiglia in 3 anniLa Regione Fvg nel triennio 2026-2028 metterà in campo risorse complessive per 493 milioni per le politiche attivate dall'assessorato alla Famiglia. (ANSA) ... ansa.it Famiglia e prima casa, svolta in FVG: «500 euro al mese e aiuti fino a 40mila euro»Presentate le misure regionali: assegno mensile per il primo anno e contributo fino a 40mila euro per l’abitazione principale. nordest24.it