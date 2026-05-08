Il futuro di Perin alla Juventus resta incerto, con il club impegnato nella ricerca di un nuovo portiere e in trattative con il portiere brasiliano Alisson. La posizione del secondo portiere potrebbe essere soggetta a cambiamenti nelle prossime settimane, mentre si valutano le opzioni disponibili per la rosa della squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora annunciata riguardo a una decisione definitiva.

di Luca Fiore Perin Juve, il futuro del portiere bianconero è incerto con il club che è alla ricerca di un portiere e sta trattando Alisson. Gli scenari. Il futuro di Mattia Perin è uno dei temi che potrebbero animare il prossimo mercato della Juventus, infatti, il portiere bianconero, nonostante il ruolo da secondo alle spalle di Michele Di Gregorio, ha dimostrato ancora una volta di essere una garanzia assoluta ogni volta che è stato chiamato in causa e di saper sfruttare al meglio le proprie occasioni. Perin ha sempre risposto presente. Il classe 1992 ha garantito sicurezza, esperienza e leadership, dimostrando di essere uno dei migliori secondi portieri della Serie A.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Futuro in bilico per Perin: tenere o cedere per il prossimo anno? I pro e i contro sulla possibile decisione del secondo portiere

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