perin juve due opzioni per il futuro del portiere in estate e intanto in vista di bergamo filtra questo

Il portiere della Juventus ha due possibilità per il suo futuro che potrebbero concretizzarsi durante la prossima sessione di mercato estiva. Nel frattempo, in vista della partita di sabato a Bergamo, si diffondono alcune indiscrezioni riguardo a possibili sviluppi o scelte relative alla formazione. La situazione attuale rimane in evoluzione, con novità che potrebbero influenzare le decisioni sia sul piano contrattuale che tecnico.

di Angelo Ciarletta Perin Juve, due opzioni per il futuro dell’estremo difensore in estate. E intanto in vista del match di sabato a Bergamo filtra questo. La Juve ha ritrovato il proprio guardiano titolare nel momento più delicato della stagione. Secondo l’analisi di Tuttosport, la sfida contro il Genoa ha sancito il ritorno trionfale di Michele Di Gregorio, che dopo le difficoltà accusate a febbraio era scivolato indietro nelle preferenze tecniche. Inizialmente, Luciano Spalletti aveva preferito affidarsi alla continuità di Mattia Perin. Tuttavia, il destino ha rimescolato le carte proprio durante il match di Pasquetta. MERCATO JUVE LIVE Un fastidio al polpaccio ha costretto il vice a lasciare il campo, permettendo all’ex Monza di riprendersi la scena con una prestazione maiuscola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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