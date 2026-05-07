Buenos Aires | rischio paralisi per 700mila pazienti negli ospedali

A Buenos Aires, circa 700.000 pazienti rischiano di rimanere senza assistenza a causa della mancanza di fondi negli ospedali pubblici. Il governo ha deciso di non inviare i finanziamenti necessari alle strutture sanitarie, lasciando i medici e il personale senza risorse per mantenere i servizi. La situazione ha generato preoccupazione tra operatori e pazienti in attesa di chiarimenti sulle prossime mosse delle autorità.

? Cosa scoprirai Come faranno gli ospedali a coprire i costi senza fondi operativi?. Perché il governo Milei nega l'invio dei fondi alle cliniche?. Chi pagherà le spese mediche se le strutture chiudessero del tutto?. Cosa accadrà ai 700mila pazienti dopo la scadenza dei 45 giorni?.? In Breve Ospedale Clínicas opera solo al 50% della capacità operativa per mancanza fondi.. Norberto Lafos segnala assenza fondi operativi dal 5 maggio scorso.. Richiesti 80 miliardi di pesos per medicinali e attrezzature cliniche.. Manifestazione federale studenti e docenti convocata per il 12 maggio.. Entro 45 giorni gli ospedali universitari di Buenos Aires rischiano la paralisi totale per la mancanza di fondi stanziati dalla legge, mettendo in pericolo la salute di circa 700 mila pazienti che ogni anno si affidano a queste strutture.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Buenos Aires: rischio paralisi per 700mila pazienti negli ospedali Notizie correlate Leggi anche: Milano, caos in Buenos Aires per i cantieri Leggi anche: Genova-Buenos Aires: il dramma Bergoglio al Boschetto