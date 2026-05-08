Oggi prende il via la Final Four della Champions League di calcio a 5, che si svolge presso la Vitrifrigo Arena. L'evento riunisce le migliori squadre del torneo, con match che promettono spettacolo. La manifestazione rappresenta un momento importante per il calcio a 5 italiano, con le squadre impegnate a conquistare il titolo. Tra i commenti, il tecnico di una delle formazioni ha sottolineato come questa vittoria sia di tutto il movimento.

Oggi si comincia. La Vitrifrigo Arena è pronta per ospitare la Final Four di Champions League di calcio a 5. Alle 17:30 gli spagnoli del Cartagena, terzi l’anno scorso, sfideranno i portoghesi dello Sporting, con già due Champions in bacheca, 2019 e 2021. Alle 20:30, gli spagnoli campioni in carica del Palma, vittoriosi nelle ultime tre edizioni, sfideranno gli esordienti francesi del Etoile Lavalloise. Ultimi biglietti disponibili sul circuito online Vivaticket. Per le finali di domenica, in diretta su Sky, posti esauriti. Pagana, tecnico dell’Italservice, chi è la favorita? "Palma e Sporting avvantaggiate su tutte le altre". Quali vantaggi può dare al calcio a 5 pesarese questo evento? "I vantaggi saranno per il calcio a 5 italiano, prima ancora che per quello locale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5, oggi il via delle Final Four. Pagana (Italservice): "Vittoria di tutto il movimento con Pesaro al centro». Alla VitriFrigo Arena lo spettacolo della Champions

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