Ladri nella ditta spedizioni Smurata la cassaforte Ma il colpo fallisce
I ladri hanno tentato di svaligiare una ditta di spedizioni ad Empoli, ma il colpo è fallito. Hanno forzato la cassaforte, smurandola, e cercato di portarla via, ma sono stati intercettati prima di riuscire a portarla via. I danni alla struttura sono evidenti, con porte danneggiate e segni di scasso.
EMPOLI Un’altra nottata movimentata nella zona industriale del Terrafino con un tentativo di furto, che però, stavolta, non ha fruttato alcunché ai malviventi che hanno però lasciato una scia di danni alle loro spalle. Ad essere stato preso di mira il deposito dell’agenzia di spedizioni SDA in via Volontari della Libertà. L’intrusioni è avvenuta poco dopo le 2.30 con i banditi che sono riusciti a smurare la cassaforte dell’azienda, ma non ad aprirla. A quanto appreso gli autori del tentato furto si sono aperti la breccia forzando con un piccone una porta del deposito. Una volta all’interno sono andati alla ricerca di beni di valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Empoli: tentano di aprire la cassaforte ma stavolta il colpo fallisceNella notte, alcuni criminali hanno cercato di aprire la cassaforte di un'agenzia di spedizioni in via Volontari della Libertà, ma sono stati disturbati e sono dovuti scappare senza riuscire nel loro intento.
Ladri nella ditta spedizioni. Smurata la cassaforte. Ma il colpo fallisceI malviventi si sono introdotti nel deposito della agenzia SDA in cerca di contanti. L’allarme e l’arrivo dei vigili giurati li hanno messi fuga. Indagano i carabinieri. lanazione.it
