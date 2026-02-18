Corea furto in un appartamento | ladri forzano la cassaforte e fuggono con i gioielli

Un gruppo di ladri ha svaligiato un appartamento a Seoul, forzando la cassaforte e portando via diversi gioielli. I malviventi sono entrati mentre la proprietaria era fuori, lasciando l’abitazione senza sorveglianza per alcune ore. I vicini hanno sentito rumori sospetti e hanno chiamato la polizia, che ha trovato l’appartamento messo a soqquadro.

Hanno approfittato dell'assenza della proprietaria per introdursi nel suo appartamento e rubare tutto quello che potevano. Il furto è stato commesso nella mattina di ieri, martedì 17 febbraio, in un'abitazione in via Cosimo Palamidessi. I ladri sono entrati forzando la porta finestra e una volta all'interno sono riusciti ad aprire la cassaforte rubando gioielli per un valore ancora da quantificare. La donna, una volta tornata, ha trovato la casa a soqquadro chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno constatato il furto e raccolto la denuncia.🔗 Leggi su Livornotoday.it Furto all'ufficio postale di Rea: i ladri fuggono con la cassaforte piena di contanti per pagare le pensioniUn furto ha scosso questa mattina l’ufficio postale di Rea, in provincia di Pavia. Leggi anche: Livorno, furto in un appartamento in via della Leccia: ladri in fuga con i gioielli Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Corea, furto in un appartamento: ladri forzano la cassaforte e fuggono con i gioielli; Attacco cyber contro Coupang, critiche nella gestione della sicurezza interna; LinkedIn: come riconoscere APT della Corea del Nord e bloccare assunzioni-trappola; Google Gemini sempre più usato per attacchi informatici. @12tvparma Maxi rissa tra via Verdi e la Pilotta: una violenta resa dei conti a colpi di catene, spranghe e bottiglie, scatenata dal furto di un monopattino. Durante lo scontro un giovane è stato colpito ripetutamente riportando ferite alla testa e la frattura di un av facebook