Furto all' Unitalsi a Milano | rubati 60mila euro di prodotti destinati alla solidarietà

A Milano, nella giornata del 9 marzo 2026, dei ladri sono entrati nella sede dell'Unitalsi e hanno portato via prodotti per un valore di circa 60 mila euro, destinati ad attività di solidarietà. L’episodio si è verificato nel centro della città, senza che ci siano state segnalazioni di resistenza o interventi immediati delle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Milano, 9 marzo 2026 – Ladri senza scrupoli in azione a Milano. Nel mirino è finita la Unitalsi, organizzazione che si occupa di disabili e malati. Il bottino portato via dai malviventi è merce destinata a raccolte di solidarietà. Stando a quanto riferito dalla stessa Unitalsi il materiale, dal valore di circa 60mila euro, era destinato alla Giornata nazionale del 21 e 22 marzo. Il furto è avvenuto ieri sera presso la stazione ferroviaria di Milano San Cristoforo, nei pressi dei binari da cui in passato partivano i "treni bianchi" diretti a Lourdes. Ignoti hanno sottratto 9 bancali di merce alimentare. Tra le iniziative sostenute dalla... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

