Nella chiesa della Beata Vergine Addolorata a Valmaura si sono verificati atti vandalici. Un individuo non identificato ha rotto l’acquasantiera, che si è frantumata in più pezzi, e ha rovesciato un supporto con candele votive, causando danni e potenzialmente creando situazioni di pericolo all’interno dell’edificio. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare il responsabile.

Nel pomeriggio di sabato 28 marzo. Sul caso indaga la polizia di Stato, che visionerà le immagini delle telecamere di sorveglianza in zona. Una cittadina si è già attivata per organizzare una colletta al fine di ripristinare l’acquasantiera Atti vandalici si sono consumati nella chiesa della Beata Vergine Addolorata di Valmaura: un soggetto ancora ignoto ha spinto con violenza l’acquasantiera a terra, rompendola in mille pezzi, poi ha rovesciato anche un manufatto su cui poggiavano le candele votive (rischiando di provocare un incendio e spargendo cera ovunque), e un grande crocifisso di legno. Come riporta Telequattro, è successo nel pomeriggio di sabato 28 marzo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Furia dei vandali in chiesa a Valmaura: distrutta acquasantiera e candele a terra

Articoli correlati

Leggi anche: Furia dei vandali nel parco sull'Isonzo: pannelli divelti, "mutilata" l'orsa di legno

Leggi anche: Vandali al palazzetto. Distrutta una porta

Altri aggiornamenti su Furia dei vandali in chiesa a Valmaura...

Temi più discussi: Furia dei vandali in chiesa a Valmaura: distrutta acquasantiera e candele a terra; Mestre, raid sulle auto in sosta, decine di finestrini distrutti dai vandali dietro l'ospedale; Via le ciotole col cibo per i gatti alla colonia felina di Azzano: Chi lo ha fatto è un poveretto; Giugliano raid al cinema Moderno | devastato dai vandali mentre la città attende la riapertura.

Vandali, raid al San Bartolo. Transenne gettate in strada e cassonetti pieni ribaltati. La furia dei residenti: «Un vero pericolo»PESARO - L’alba non è ancora sorta la domenica mattina e già in zona San Bartolo i residenti al volante devono sbattere gli occhi più di una volta prima di rendersi conto di trovarsi, nel mezzo della ... corriereadriatico.it

Vandali contro un veloboxVelobox distrutto dalla furia dei vandali in via Pavese a Porto Viro. È il risultato di una notte di Capodanno che apparentemente sembrava non aver lasciato alcuna traccia nella cittadina, se non i ... ilgazzettino.it

"Se vinco è merito mio, ma se perdo è colpa vostra m****", dice immaginando la furia della premier dopo la sconfitta al referendum - facebook.com facebook

Botte e umiliazioni sulla compagna, poi la furia sul cane: preso a calci fino a farlo crollare; arrestato a Cantù per maltrattamenti - La vittima si era rivolta a un veterinario per curare l’animale ferito. Sono emersi elementi che hanno fatto scattare la custodia cautel x.com