Auto precipita dall' argine e si ribalta finendo con l' abitacolo schiacciato | morta una donna feriti un ragazzo e una giovane

Una donna ha perso la vita e un ragazzo insieme a una giovane sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Canaro, in provincia di Rovigo. Una vettura BMW è uscita di strada, precipitando dall’argine del fiume Po e ribaltandosi, con l’abitacolo schiacciato. I soccorritori sono intervenuti sul posto per i rilievi e le operazioni di recupero.

CANARO (ROVIGO) - La Bmw che precipita dall'argine fiume Po e finisce la sua corsa ribaltandosi schiacciando l'abitacolo. A bordo della vettura tre persone e il bilancio dello schianto è drammatico: una giovane donna ha perso la vita, mentre un’altra giovane è stata trasportata in elisoccorso in ospedale per le cure del caso. Ferito anche il conducente della Bmw. Il drammatico incidente è avvenuto lungo l'argine del Po nel territorio comunale di Canaro intorno alle 14.30 di oggi, mercoledì 29 aprile. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo, che hanno operato per mettere in sicurezza il mezzo ed estrarre gli occupanti.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Auto precipita dall'argine e si ribalta finendo con l'abitacolo schiacciato: morta una donna, feriti un ragazzo e una giovane Notizie correlate Cadorago, si ribalta con l'auto: grave una donna di 30 anni sbalzata fuori dall’abitacoloCadorago (Como), 17 aprile 2026 – Quando la sua auto si è ribaltata su un fianco, la conducente è stata sbalzata fuori dall'abitacolo, finendo a... Incidente tra due auto, una si schianta contro un muro: feriti una donna e un minorenne rimasti bloccati all?interno dell?abitacoloMARIANO DEL FRIULI (GORIZIA) - Incidente tra due auto poco dopo le 12 di oggi, martedì 24 marzo, a Mariano del Friuli.