Auto precipita dall' argine e si ribalta finendo con l' abitacolo schiacciato | morta una 18enne feriti una ragazza e un 23enne

Una ragazza di 18 anni è morta dopo che l'auto su cui viaggiava è precipitata dall'argine del fiume Po, finendo con l'abitacolo schiacciato. Un'altra giovane e un uomo di 23 anni sono rimasti feriti nell’incidente avvenuto a Canaro, nel Rovigese. La vettura, una BMW, è scivolata fuori strada e si è ribaltata durante la caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

CANARO (ROVIGO) - La Bmw che precipita dall'argine fiume Po e finisce la sua corsa ribaltandosi schiacciando l'abitacolo. A bordo della vettura tre ragazzi e il bilancio dello schianto è drammatico: una 18enne ha perso la vita, mentre un’altra ragazza è stata trasportata in elisoccorso in ospedale per le cure del caso. Ferito anche il conducente 23enne della Bmw. Il drammatico incidente è avvenuto lungo l'argine del Po nel territorio comunale di Canaro intorno alle 14.30 di oggi, mercoledì 29 aprile. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo, che hanno operato per mettere in sicurezza il mezzo ed estrarre gli occupanti.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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