Furgone finisce fuori strada spavento sull' A14 | due lievi feriti

Nel tardo pomeriggio di venerdì, lungo il tratto forlivese dell’A14 Bologna-Taranto in direzione nord, un furgone è uscito di strada provocando spavento tra i passanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato due persone con ferite lievi in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica. La carreggiata è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

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