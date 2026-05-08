Furgone finisce fuori strada spavento sull' A14 | due lievi feriti

Da forlitoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di venerdì, lungo il tratto forlivese dell’A14 Bologna-Taranto in direzione nord, un furgone è uscito di strada provocando spavento tra i passanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato due persone con ferite lievi in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica. La carreggiata è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

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E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì lungo il tratto forlivese dell'A14 Bologna-Taranto, direzione nord. Per cause in fase d'accertamento degli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Forlì, un furgone è finito fuori strada.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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