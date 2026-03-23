Ascoli, 23, marzo 2026 – Pomeriggio difficile sull ’autostrada A 14, carreggiata nord, a seguito di un tamponamento fra un autotreno alimentato da due serbatoi di gas naturale liquido (Gnl) che trasportava ferro ed un furgone carico di infissi, (porte e finestre) di alluminio. Due feriti gravi. Gli occupanti di quest’ultimo mezzo sono rimasti seriamente feriti. Il conducente, estratto dai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto è stato trasportato all’ospedale di Ancona, il passeggero a quello di San Benedetto, entrambi in codice rosso di livello due. Incidente in galleria. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14,30 di ieri all’interno della galleria Acquarossa, parte finale del tunnel, in territorio di Cupra Marittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente in galleria sull’A14, tamponamento tra tir e furgone: 2 feriti gravi

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