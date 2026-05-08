Funerali di Beccalossi sul feretro la maglia n 10 dell' Inter Da Pio Esposito a Zanetti tanti i nerazzurri presenti

Nella provincia di Brescia si sono svolti i funerali di un ex calciatore, con la chiesa piena di persone. Sul feretro era poggiata la maglia numero 10 dell'Inter. Tra i presenti, molti ex compagni di squadra e giocatori attuali, tra cui alcuni nomi noti del mondo del calcio. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con momenti di commozione e ricordi condivisi. La salma è stata poi accompagnata verso la destinazione finale.

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La chiesa della Chiesa Conversione di San Paolo, in provincia di Brescia, era gremita per l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, storico fantasista di Inter e Brescia Calcio, scomparso nella notte tra martedì e mercoledì alla Fondazione Poliambulanza. Centinaia di persone, anche all'esterno della chiesa, hanno partecipato alle esequie per rendere omaggio al "Becca", calciatore amatissimo, capace di incantare con il pallone tra i piedi grazie alla sua tecnica e alla sua fantasia. Sul feretro la sciarpa dell'Inter e l'indimenticabile maglia numero 10 nerazzurra. Anche quella dell'Union Brescia a ricordo delle sue origini calcistiche.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Funerali di Beccalossi, sul feretro la maglia n. 10 dell'Inter. Da Pio Esposito a Zanetti, tanti i nerazzurri presenti Notizie correlate Inter, tanti ballottaggi in vista dell'Atalanta: in avanti riecco Thuram e Pio EspositoAltra giornata di allenamento archiviata ad Appiano Gentile ma i dubbi intorno all’impiego di Alessandro Bastoni sabato contro l’Atalanta (ore 15 a... Fiorentina Inter 1-1: termina qui, miracoloso De Gea nel finale su Pio Esposito. Nerazzurri a +6 sul Milandi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 all’Artemio Franchi per Fiorentina Inter, match della 30^ giornata di Serie A 2025/26: seguilo live con... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi: venerdì i funerali della leggenda nerazzurra e bresciana; Oggi i funerali di Evaristo Beccalossi, l’ultimo saluto a Brescia; L’ultimo applauso a Evaristo Beccalossi, campione senza tempo: venerdì i funerali; L’ultimo saluto a Evaristo Beccalossi: oggi i funerali a Brescia, il calcio rende omaggio al suo poeta. Oggi i funerali di Evaristo Beccalossi, l’ultimo saluto a BresciaLa cerimonia alle 13.45 nella chiesa Conversione di San Paolo. Alla camera ardente il saluto di ex compagni, dirigenti e volti del calcio ... giornaledibrescia.it Funerali di Evaristo Beccalossi: i dettagli della cerimonia e le dolorose parole della moglie DanilaI funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia: tutti i dettagli della cerimonia e le dolorose parole della moglie Danila. donnaglamour.it I funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia: tra i primi ad arrivare Max Pezzali ed Enrico Ruggeri x.com Beccalossi: i funerali venerdì a Brescia. Oggi e domani la camera ardente, le esequie nella Chiesa Conversione di San Paolo #ANSA facebook