Funerali di Beccalossi sul feretro la maglia n 10 dell' Inter Da Pio Esposito a Zanetti tanti i nerazzurri presenti
Nella provincia di Brescia si sono svolti i funerali di un ex calciatore, con la chiesa piena di persone. Sul feretro era poggiata la maglia numero 10 dell'Inter. Tra i presenti, molti ex compagni di squadra e giocatori attuali, tra cui alcuni nomi noti del mondo del calcio. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con momenti di commozione e ricordi condivisi. La salma è stata poi accompagnata verso la destinazione finale.
La chiesa della Chiesa Conversione di San Paolo, in provincia di Brescia, era gremita per l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, storico fantasista di Inter e Brescia Calcio, scomparso nella notte tra martedì e mercoledì alla Fondazione Poliambulanza. Centinaia di persone, anche all'esterno della chiesa, hanno partecipato alle esequie per rendere omaggio al "Becca", calciatore amatissimo, capace di incantare con il pallone tra i piedi grazie alla sua tecnica e alla sua fantasia. Sul feretro la sciarpa dell'Inter e l'indimenticabile maglia numero 10 nerazzurra. Anche quella dell'Union Brescia a ricordo delle sue origini calcistiche.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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