Il 28 marzo a Battipaglia, un autista di bus ha assistito una donna africana con un bambino di cinque anni, sotto la pioggia e con scatoloni e borse, alla stazione. L'uomo, della ditta Palmieri, ha notato la donna e il bambino mentre erano affamati e infreddoliti e ha deciso di aiutarli. L’episodio ha suscitato emozione tra i presenti.

L'umanità e la gentilezza continuano ad essere custodite, a Battipaglia, dove ieri, 28 marzo, l'autista di bus della ditta Palmieri Gabriele Calabrese, ebolitano, ha teso la mano alla stazione ad una donna africana con suo figlio di 5 anni, sotto la pioggia, infreddoliti, con scatoloni e borse. Affamati e senza casa, mamma e figlio avevano un appuntamento all’ufficio immigrati di Napoli. Il signor Calabrese, dopo aver loro offerto un pasto, ha trovato anche un riparo temporaneo. L’episodio, rimbalzato sulle cronache locali, ha commosso la comunità: un plauso all'autista dal cuore d'oro. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Affamati e sotto la pioggia, a bordo di un bus: l'autista li nota e li aiuta, commozione a Battipaglia

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