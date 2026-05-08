Il Frosinone ha conquistato la promozione in Serie A tornando nella massima categoria dopo due stagioni. Nell'ultima giornata di campionato, il team ha vinto 5-0 contro il Mantova, assicurandosi così la qualificazione diretta alla massima serie. La partita si è svolta con il risultato finale che ha garantito ai gialloblù di terminare la stagione con una vittoria netta.

Dopo due anni tra i cadetti nell'ultimo turno di campionato il Frosinone batte 5-0 il Mantova e centra la qualificazione diretta al massimo campionato. In rete nel primo tempo Calò su rigore e autorete di Castellini, nella ripresa Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias. I ciociari finiscono al secondo posto in classifica con 81 punti e raggiungono il Venezia (primo con 82 punti) che era già stato promosso matematicamente dopo la 37esima giornata. Per stabilire quale sarà la terza promossa bisognerà attendere la fine dei playoff. Questi gli altri risultati dell'ultimo turno della serie cadetta: Avellino-Modena 1-0; Catanzaro-Bari 2-3; Cesena-Padova 3-4; Monza-Empoli 2-2; Pescara-Spezia 1-1; Reggiana-Sampdoria 1-0; Sudtirol-Juve Stabia 1-1; Venezia-Palermo 2-2; Virtus Entella-Carrarese 2-1.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Frosinone promosso, torna in Serie A dopo due anni

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L'arrivo del Frosinone allo stadio #frosinonecalcio #serieb #calcio #JuveStabiaFrosinone

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Analisi 18^ ritorno #SerieB in 140 parole #Venezia promosso in #SerieA, #Frosinone (3^ vittoria) quasi Brutto stop #Monza, fermato da un #Mantova in stato di grazia In coda colpi di #Bari (con la difesa a 4) ed #Empoli Rimonta #Palermo con 7/11 diversi x.com