Impresa Vicenza torna in Serie B dopo quattro anni | promosso con sei giornate d'anticipo

Da fanpage.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Vicenza torna in Serie B dopo quattro anni, conquistando la promozione con sei giornate di anticipo. La squadra ha dominato il Girone A della Serie C, mantenendo un vantaggio consistente e garantendosi il primo posto con risultati impressionanti. La vittoria è arrivata grazie a una stagione caratterizzata da prestazioni solide e da un continuo progresso in campionato.

Con sei giornate d'anticipo il Vicenza festeggia la promozione in Serie B: ha dominato il Girone A della Serie C e ha blindato il primo posto con numeri incredibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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