Frosinone promosso in Serie A

Da lapresse.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Frosinone torna in Serie A dopo due stagioni. La squadra, guidata dall’allenatore Massimiliano Alvini, ha raggiunto la promozione matematica con una vittoria per 5-0 contro il Mantova nell’ultima giornata di Serie B. La partita si è giocata in casa e ha sancito il ritorno del club nella massima divisione del calcio italiano.

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Il Frosinone torna in Serie A dopo due stagioni. La squadra allenata da Massimiliano Alvini ha conquistato la certezza matematica della promozione nella massima serie dopo aver battuto in casa per 5-0 il Mantova nell’ultima giornata di Serie B. Per i Ciociari reti di Giacomo Calò (5?) su rigore, autogol di Alessio Castellini (12?), Fares Ghedjemis (57?), Antonio Raimondo (71) e Ilias Koutsoupias (76?). Questi gli altri risultati dell’ultimo turno del campionato cadetto: Avellino-Modena 1-0. Catanzaro-Bari 2-3. Cesena-Padova 3-4. Monza-Empoli 2-2. Pescara-Spezia 1-1. Reggiana-Sampdoria 1-0. Sudtirol-Juve Stabia 1-1. Venezia-Palermo 2-2. Virtus Entella-Carrarese 2-1.🔗 Leggi su Lapresse.it

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