Il Frosinone ha ottenuto la sua quarta promozione in Serie A, la terza senza dover passare dai playoff, chiudendo una stagione che sarà ricordata per i risultati raggiunti. La squadra ha dimostrato continuità e determinazione lungo tutto il campionato, portandosi a casa la promozione con diverse partite ancora da disputare. Ora, l’obiettivo è mantenere la categoria nella prossima stagione.

Una stagione da incorniciare per il Frosinone, che ha conquistato la quarta promozione della sua storia in Serie A, la terza senza passare dai playoff. Un percorso straordinario e inatteso, costruito su scelte coraggiose e su un progetto tecnico rivelatosi vincente. Le scelte vincenti Determinante la decisione del presidente Maurizio Stirpe di affidarsi, dopo l’addio a Guido Angelozzi, a un dirigente esperto come Renzo Castagnini. Da qui la nascita di una squadra affidata a Massimiliano Alvini, tecnico in cerca di rilancio dopo le esperienze non positive a Cremona, La Spezia e Cosenza. Fondamentali anche gli innesti mirati, come Giacomo Calò, protagonista a centrocampo e miglior assistman del torneo, decisivo sui calci piazzati, e l’attaccante Raimondo, capace di raggiungere la doppia cifra realizzativa.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Frosinone in Serie A, una promozione da capolavoro: ora la sfida è confermarsi

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Frosinone in Serie A, la promozione ora è matematica! 5-0 al Mantova e Alvini blinda una stagione trionfaleTiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro...

Dal rischio Serie C alla Serie A con la scommessa Alvini: il capolavoro del Frosinone: ‘Ancora noi’Frosinone in Serie A, dalla paura retrocessione alla festa: la grande impresa di Alvini “A… ncora noi” sulla maglietta celebrativa.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Venezia promosso in serie A, al Frosinone manca un punto. Il Monza cade al 95’ a Mantova; Calcio, il Frosinone torna in Serie A: battuto 5-0 il Mantova; Frosinone torna in A! Il trionfo di Alvini, il mister che in un'altra vita vendeva suole per le scarpe; Il Frosinone torna in Serie A: dall'incubo ad un sogno figlio di un scelte giuste e tanta continuità.

Serie B, Frosinone promosso in A? Combinazioni, e dove vedere (tv e streaming) il matchpoint con il MantovaUn punto e il Frosinone potrà dare sfogo a tutto l’entusiasmo per la promozione in Serie A. La squadra di Massimiliano Alvini, che può raggiungere il Venezia ... ilmessaggero.it

Il Frosinone è in Serie A: il Mantova travolto 5-0 nello show dello StirpeI giallazzurri dominano la sfida decisiva con le reti di Calò, Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias più l’autogol di Castellini. Festa grande allo Stirpe per la quarta promozione nella storia ciociara ... tunews24.it

SERIE B I Frosinone promosso in Serie A con il Venezia, Monza ai playoff e Pescara in C. Gli abruzzesi contestati, fischi anche per Insigne. Retrocedono in Lega Pro anche Reggiana e Spezia #ANSA x.com

Frosinone è ufficialmente promosso in Serie A reddit