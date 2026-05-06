Ideal Club Incisa stagione trionfale | Promozione e Coppa Toscana per i biancocelesti

La squadra locale ha concluso la stagione con due trofei alzati: la promozione in una categoria superiore e la vittoria in una competizione regionale. La squadra ha vinto tutte le partite decisive e ha ottenuto risultati che le hanno permesso di conquistare i titoli. La vittoria in Coppa Toscana e il salto di categoria sono stati festeggiati dai giocatori e dai tifosi. La stagione si è conclusa il 6 maggio 2026.

Arezzo, 06 maggio 2026 – Una stagione da incorniciare, costruita passo dopo passo fino a trasformarsi in un trionfo. L’Ideal Club Incisa chiude un’annata memorabile centrando tutti gli obiettivi: la vittoria del campionato di Prima Categoria e il conseguente approdo in Promozione regionale, a cui si aggiunge il prestigioso successo nella Coppa Toscana di categoria. Un doppio risultato che racconta la solidità e la qualità di un progetto sportivo capace di coniugare organizzazione, continuità e rendimento sul campo. La squadra biancoceleste, guidata dal tecnico Francesco Martelloni, ha saputo imporsi nel proprio girone grazie a un percorso costante, fatto di risultati, equilibrio tattico e spirito di gruppo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ideal Club Incisa, stagione trionfale: Promozione e Coppa Toscana per i biancocelesti Notizie correlate Coppa Toscana Prima Categoria: l’Incisa vola in finale dopo 11 rigoriArezzo, 12 marzo 2026 – Si è giocata ieri la semifinale di Coppa Toscana di Prima Categoria tra l’Ideal Club Incisa e lo Staffoli, una sfida... Leggi anche: Incisa, festa senza fine. La Coppa Toscana è sua. E adesso arriva il bello Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Verdetti in Prima categoria, a vincere il campionato è l’Ideal Club Incisa; L'Ideal Club Incisa cala il doublete! Il club aretino è in Promozione - Toscana - Arezzo; Ideal Club Incisa. L’anno del trionfo!!; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite. Verdetti in Prima categoria, a vincere il campionato è l’Ideal Club IncisaUltima giornata e verdetti nel campionato di Prima categoria girone E, dove l’Ideal Club Incisa ha conquistato il punto che le serviva pareggiando in casa del Subbiano per 1-1 e ha vinto il campionato ... valdarnopost.it Prima Categoria. La Coppa Toscana all’Ideal Club IncisaImpresa storica dell’Ideal Club Incisa che conquista la Coppa Toscana di Prima categoria. Al termine di una finale epica, giocata allo stadio Bozzi alle Due Strade, l’Incisa batte il Tegoleto 4-3 dopo ... sport.quotidiano.net Successo per la Castelnuovese a Lucignano nell'ultima gara della regular season. Una vittoria che non è sufficiente per agganciare la vetta, l'Ideal Club Incisa pareggia a Subbiano e vince il campionato per 1 solo punto. L'USD Castelnuovese coglie l'occasio - facebook.com facebook