Conte Mieli Montanari e Orsini ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 7 marzo Con Travaglio e Scanzi

Sabato 7 marzo alle 21:30 torna su Nove il programma di approfondimento “Accordi & Disaccordi” condotto da Luca Sommi. Tra gli ospiti previsti ci sono figure come Conte, Mieli, Montanari e Orsini, che interverranno durante la trasmissione. La puntata vedrà anche la partecipazione di Travaglio e Scanzi, pronti a confrontarsi sui temi di attualità e politica.

Torna sul Nove il talk di approfondimento "Accordi & Disaccordi", condotto da Luca Sommi: in prima serata sabato 7 marzo alle 21:30. Al centro della discussione gli scenari di guerra che si sono aperti dopo l'intervento militare in Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele. Come da tradizione, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi analizzano i fatti più importanti della settimana.