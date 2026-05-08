Fratelli di Crozza La Russa la Flotilla e la fortuna di poter gridare di essere stati torturati
Maurizio Crozza ha commentato le recenti dichiarazioni di Ignazio La Russa, focalizzandosi su alcune affermazioni riguardanti le proteste e le accuse di tortura. Durante il suo intervento, il comico ha analizzato il tono e le parole usate dall’esponente politico, sottolineando come siano state percepite nel dibattito pubblico. La discussione si è concentrata anche sulle reazioni di alcuni gruppi e sui commenti di figure pubbliche coinvolte nella vicenda.
Maurizio Crozza dedica una riflessione sulle ultime dichiarazioni di Ignazio La Russa nei confronti della Flotilla fermata in acque internazionali Maurizio Crozza, nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, dedicat.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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