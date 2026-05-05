Un video mostra un commento di un politico che critica un'iniziativa della Flotilla, definendola come un'azione con basso rischio e un evidente ritorno mediatico. Nel suo intervento, l'esponente politico sottolinea come tali manifestazioni possano essere considerate strumentali e propagandistiche, aggiungendo che ci sarebbe la possibilità di essere fermati per alcune ore e di usare questa esperienza per denunciare torture. La questione ha suscitato reazioni e discussioni sui social e nei media.

"Manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico, se poi hai la fortuna che ti fermano per tre o quattro ore e puoi gridare che sei stato torturato. È il massimo che puoi aspettarti e a cui aspirare", a dirlo è Ignazio La Russa parlando della Global Sumud.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Russa contro la Flotilla: “Iniziativa a scarso rischio, magari hai la fortuna che ti fermano e gridare alla tortura” – VIDEO

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