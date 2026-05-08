Il Gruppo Estra ha annunciato la propria soddisfazione per la nomina di Francesco Macrì a presidente di Leonardo, una delle principali aziende italiane nel settore industriale e tecnologico. La decisione è stata ufficializzata durante il primo Consiglio di Amministrazione della nuova presidenza. Macrì assume il ruolo di vertice della società, che si occupa di tecnologie avanzate e sistemi aerospaziali.

AREZZO Il Gruppo Estra si congratula con Francesco Macrì (nella foto) per la nomina a presidente di Leonardo, una delle realtà industriali e tecnologiche più strategiche del Paese. L’annuncio è stato accolto con soddisfazione dal Consiglio di amministrazione e da tutta l’azienda, che ha parlato di un riconoscimento importante per il percorso professionale e istituzionale del manager aretino. Macrì, attuale presidente esecutivo di Estra, approda così alla guida di una società centrale nei settori della difesa, dell’aerospazio e dell’ innovazione tecnologica italiana. Una designazione che, secondo il gruppo energetico, premia "la visione industriale e la capacità di operare con autorevolezza in contesti di rilievo nazionale".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Francesco Macrì al vertice di Leonardo. Il primo Cda ufficializza la presidenza

Notizie correlate

Leonardo, nominato il nuovo Cda: Francesco Macrì è il nuovo presidente. Chi sono i 12 membriL’assemblea degli azionisti di Leonardo ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, composto di 12 membri e dalla durata di mandata fissata a...

Leonardo cambia vertice: Macrì guida il colosso della difesaFrancesco Macrì assume la guida di Leonardo, succedendo a Stefano Pontecorvo alla presidenza del colosso nazionale dedicato alla difesa e...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Francesco Macrì al vertice di Leonardo. Il primo Cda ufficializza la presidenza; Leonardo S.p.A., un aretino al vertice: Francesco Macrì eletto presidente. Ecco il nuovo Cda, dividendo da 0,63 euro; Leonardo, ecco chi sono i nuovi membri del CdA: Macrì presidente e Mariani amministratore delegato; Macrì a Leonardo, il missile parte… ma qualcuno guarda il meteo?.

Francesco Macrì al vertice di Leonardo. Il primo Cda ufficializza la presidenzaAREZZO Il Gruppo Estra si congratula con Francesco Macrì (nella foto) per la nomina a presidente di Leonardo, una delle ... lanazione.it

Francesco Macrì (Estra) nominato presidente di LeonardoCiolini: Premio a competenza, equilibrio e profonda conoscenza delle dinamiche industriali e strategiche del Paese ... nove.firenze.it

Leonardo, ecco chi sono i nuovi membri del CdA: Macrì presidente e Mariani amministratore delegato Nuovi vertici, nuova governance. Il gruppo italiano dell’aerospazio e difesa apre una nuova fase. Dal presidente Francesco Macrì all’AD Lorenzo Mariani, facebook

Francesco Macrì nominato presidente di Leonardo: le congratulazioni di Estra - Il Giunco x.com