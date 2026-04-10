Leonardo cambia vertice | Macrì guida il colosso della difesa

Leonardo ha annunciato il cambio al vertice: Francesco Macrì è stato nominato presidente, sostituendo Stefano Pontecorvo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, che si occupa di difesa e aerospazio. Macrì assume la guida della società con effetto immediato, in un momento di transizione per il gruppo. La nomina è stata approvata dagli organi competenti e comunicata attraverso i canali ufficiali.

Francesco Macrì assume la guida di Leonardo, succedendo a Stefano Pontecorvo alla presidenza del colosso nazionale dedicato alla difesa e all’aerospazio. La decisione interviene proprio mentre l’intero comparto europeo della sicurezza sta affrontando una fase di trasformazione profonda, caratterizzata da un aumento della richiesta di tecnologie belliche, dalla necessità di stringere nuovi legami industriali tra nazioni e da una lotta sempre più accesa per il controllo dei programmi strategici continentali. Un profilo esperto in governance e settori regolati. Il nuovo vertice di Leonardo porta con sé un bagaglio di competenze maturato in ambiti cruciali come le telecomunicazioni, i trasporti e la gestione delle infrastrutture energetiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leonardo cambia vertice: Macrì guida il colosso della difesa Vertice Meloni-Merz a Roma sulla difesa (senza Leonardo)Dopo il bilaterale di Bruxelles e il documento congiunto sulla competitività europea, torneranno a vedersi questa mattina a Roma. Chi è Francesco Macrì nuovo presidente di LeonardoFrancesco Macrì è il nuovo presidente di Leonardo, al posto di Stefano Pontecorvo ai vertici del campione nazionale della difesa e dell’aerospazio. Temi più discussi: Fuori Cingolani dentro Mariani, cambia il vertice di Leonardo; Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato; Nomine Mef: conferme a Eni e Enel, novità ai vertici di Leonardo ed Enav; Nomine di Stato, a Leonardo cambia tutto, all'Enel nulla: Di Foggia da Terna alla presidenza Eni. Tutti i nomi. Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegatoIl Mef rinnova i vertici delle partecipate: per Leonardo indicati Francesco Macrì presidente e Lorenzo Mariani ad. Nuove nomine anche per Enel, Enav ed Eni ... varesenews.it Chi sono Lorenzo Mariani e Francesco Macrì, i nuovi manager di Leonardo scelti dal Governo MeloniRoberto Cingolani non sarà più l’ad di Leonardo. Il governo Meloni ha deciso di sostituirlo alla guida di Leonardo, la principale azienda italiana nel settore della difesa, partecipata al 30% dal mini ... virgilio.it Rivoluzione Leonardo, cambia l’amministratore delegato. Al posto di Roberto Cingolani ci sarà Lorenzo Mariani - facebook.com facebook Le nomine del governo: conferme per Enel ed Eni, per Leonardo ed Enav si cambia. E nei Cda i tre pugliesi Monteduro, Altieri e Mele: chi sono x.com