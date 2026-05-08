Francesco Fortunato imperiale! Record europeo della mezza maratona di marcia che tempo in gara olimpica
Francesco Fortunato ha stabilito il nuovo record europeo nella mezza maratona di marcia, con un tempo che lo colloca tra i migliori in ambito olimpico. La gara si è svolta in una giornata di sole, e il marciatore ha completato i 21,097 chilometri in un tempo che supera di molto le precedenti prestazioni continentali. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati di atletica e marcia.
Francesco Fortunato è entrato definitivamente in una nuova dimensione e si è meritato l’ingresso in maniera imperiale nell’elite internazionale: dopo aver vinto la mezza maratona che poche settimane fa ha animato i Mondiali di marcia a squadre, il pugliese ha siglato il record europeo della nuova distanza, entrata ufficialmente in vigore lo scorso 1° gennaio e che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (ai Giochi si gareggerà esclusivamente in questa specialità9. Il 31enne ha completato i 21,097 km sulle strade di Podebrady (Cechia) con il tempo di 1h23:00, dunque trenta secondi in meno rispetto al target imposto da European Athletics per ratificare la prestazione come primato continentale.🔗 Leggi su Oasport.it
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