Francesco Fortunato ha stabilito il nuovo record europeo nella mezza maratona di marcia, con un tempo che lo colloca tra i migliori in ambito olimpico. La gara si è svolta in una giornata di sole, e il marciatore ha completato i 21,097 chilometri in un tempo che supera di molto le precedenti prestazioni continentali. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati di atletica e marcia.

Francesco Fortunato è entrato definitivamente in una nuova dimensione e si è meritato l’ingresso in maniera imperiale nell’elite internazionale: dopo aver vinto la mezza maratona che poche settimane fa ha animato i Mondiali di marcia a squadre, il pugliese ha siglato il record europeo della nuova distanza, entrata ufficialmente in vigore lo scorso 1° gennaio e che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (ai Giochi si gareggerà esclusivamente in questa specialità9. Il 31enne ha completato i 21,097 km sulle strade di Podebrady (Cechia) con il tempo di 1h23:00, dunque trenta secondi in meno rispetto al target imposto da European Athletics per ratificare la prestazione come primato continentale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Fortunato imperiale! Record europeo della mezza maratona di marcia, che tempo in gara olimpica

Notizie correlate

Francesco Fortunato maestro dei Mondiali a squadre! Vince la mezza maratona olimpica, battuto Bonfim in Brasile!Francesco Fortunato ha un feeling speciale con i Mondiali a squadre di marcia: due anni fa trionfò nella staffetta mista in coppia con Valentina...

Fortunato, che exploit: sua la mezza maratona dei Mondiali a squadre di marciaL’Italia della marcia è sempre una miniera: la conferma, nonostante diverse assenze importanti, arriva dai Mondiali a squadre di Brasilia,...

Approfondimenti e contenuti

Francesco Fortunato imperiale! Record europeo della mezza maratona di marcia, che tempo in gara olimpicaFrancesco Fortunato è entrato definitivamente in una nuova dimensione e si è meritato l'ingresso in maniera imperiale nell'elite internazionale: dopo aver ... oasport.it

Chi è Francesco Fortunato, record del mondo nella marcia: il tifo per la Fidelis, la passione per la danza e l'amore per Francesca GiordaFrancesco Fortunato ha calamitato su di sé tutti i riflettori grazie al sensazionale record del mondo sulla 5 km di marcia, stabilito sabato pomeriggio nella prima giornata dei campionati italiani ... quotidianodipuglia.it