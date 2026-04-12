Fortunato che exploit | sua la mezza maratona dei Mondiali a squadre di marcia

Un atleta di 31 anni proveniente dalla Puglia ha vinto la mezza maratona dei Mondiali a squadre di marcia tenutisi a Brasilia, con un tempo di 1 ora, 27 minuti e 25 secondi. Nella maratona, il quinto posto è stato conquistato da un altro campione, mentre tra i protagonisti della gara di 42 chilometri si è fatta notare la prestazione della seconda classificata, proveniente da un paese diverso.

L’Italia della marcia è sempre una miniera: la conferma, nonostante diverse assenze importanti, arriva dai Mondiali a squadre di Brasilia, l’appuntamento della specialità più importante della stagione, insieme agli Europei di Birmingham di metà agosto. Gli azzurri, in una giornata molto calda e molto umida, sono protagonisti praticamente in tutte le sei gare in programma. Con una gemma: il successo di Francesco Fortunato nella mezza maratona in 1h27’25”. Sì, perché nella capitale brasiliana, hanno fatto il debutto ufficiale nelle rassegne internazionali due nuove distanze. L’altra? La maratona. Gli azzurri, tra classifiche individuali e a squadre, tornano a casa con un totale di otto piazzamenti da podio.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fortunato, che exploit: sua la mezza maratona dei Mondiali a squadre di marcia Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa nella mezza maratona! Pioggia di medaglie per l’Italia Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa, piovono medaglie per l’Italia! In corso la mezza maratona femminile