Francesca Porcellato | Sognavo due Olimpiadi ne ho fatte 13 Sulla neve ci sono finita per caso

Francesca Porcellato, nata nel 1970, ha partecipato a tredici edizioni delle Paralimpiadi, anche se all’inizio sulla neve ci è finita per caso. La sua passione per lo sport l’ha portata a realizzare un sogno: da giovane, sperava di competere in due Olimpiadi, ma alla fine ha conquistato numerose medaglie. Nel corso della sua carriera, ha dimostrato una determinazione incredibile, sfidando le difficoltà e superando ogni limite. Un esempio di resilienza, che ancora oggi ispira molti giovani atleti.

Classe 1970, soprannome "La Rossa Volante", Francesca Porcellato è stata una delle atlete italiane più longeve e vincenti delle Paralimpiadi. Oggi è nel consiglio di amministrazione dei Giochi di Milano Cortina.

