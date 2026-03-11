Martedì 10 marzo 2026 a Cortina d’Ampezzo si è svolto un evento dedicato alle 12 Paralimpiadi, attirando atleti, media e pubblico. La giornata ha visto la presenza di Francesca Porcellato, atleta di rilievo, che ha condiviso momenti di confronto con i partecipanti. L’incontro ha coinvolto diverse figure legate allo sport e alla comunità locale, creando un ponte tra discipline paralimpiche e cittadini.

Un pomeriggio di martedì 10 marzo 2026, a Cortina d’Ampezzo, si è trasformato in un punto d’incontro tra il mondo sportivo e la società civile. La leggenda Francesca Porcellato ha preso parola all’interno della Casa Veneto, gremita da un pubblico numeroso che ha voluto ascoltare la sua testimonianza diretta. L’iniziativa, intitolata Donne formidabili nello sport e nella vita, è stata organizzata da CORTINABANCA con l’obiettivo di celebrare i valori dell’inclusione in un momento in cui gli occhi del mondo sono puntati sulle Dolomiti per le medaglie italiane. L’evento non si è limitato alla cronaca sportiva immediata, ma ha cercato di esplorare come lo sport possa agire come motore di crescita per l’intera comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 12 Paralimpiadi: la forza di Francesca Porcellato a Cortina

