Francesca Manzini chi è la sorella doppiatrice Lilli | il difficile rapporto

Da today.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Manzini, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip da oltre un mese, ha recentemente condiviso alcuni aspetti della sua vita privata. Tra i temi affrontati, ha parlato della relazione con sua sorella, doppiatrice di professione, e delle difficoltà che hanno caratterizzato il loro rapporto nel tempo. La donna si è soffermata sui legami familiari, mantenendo un tono diretto e senza entrare in dettagli personali.

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Francesca Manzini, concorrente da più di un mese del Grande Fratello Vip, ha spesso parlato della sua vita privata, quella che vive lontano dalle telecamere e dai riflettore. Da un amore tossico che appartiene ormai al passato al nuovo fidanzato che preferisce tutelare senza rivelarne l'identità.🔗 Leggi su Today.it

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