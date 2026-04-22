Lilli Manzini è nota principalmente per essere la sorella di Francesca Manzini, che ha partecipato come imitatrice, conduttrice e concorrente del Grande Fratello Vip. La sua presenza nel mondo dello spettacolo ha attirato l’attenzione, anche se meno nota rispetto alla sorella. Non ci sono altre informazioni pubbliche riguardo a dettagli della sua vita o carriera professionale.

Lilli Manzini è la sorella di Francesca Manzini, imitatrice, conduttrice e concorrente del Grande Fratello Vip. Durante la sua permanenza nella casa Francesca è stata spesso al centro di dibattiti e liti, soprattutto per il suo rapporto con Raimondo Todaro, ma anche per alcuni atteggiamenti commentati anche dalla stessa Lilli. Chi è Lilli Manzini. Classe 1976, Lilli Manzini è la nipote di Arturo Dominici e Germana Dominici, doppiatori e attori conosciutissimi. Inoltre è figlia di Maurizio Manzini, storico team manager della S.S. Lazio. Lilli è la sorella maggiore di Francesca Manzini e ha iniziato la sua carriera come doppiatrice sin da quando era piccolissima.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Lilli Manzini, la sorella di Francesca Manzini

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